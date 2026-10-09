Состоялась консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась восьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики под председательством Туркменистана.

В заседании приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Саммит продемонстрировал высокую востребованность и состоятельность данного формата политического диалога. За прошедшие годы консультативные встречи превратились не просто в региональный механизм общения, а в фактор глобального значения, обеспечивающий укрепление мира, стабильности и доверия в Евразии. Важной вехой в институциональном развитии формата стало официальное присоединение к нему Азербайджана в качестве полноправного члена.

На этот раз в центре внимания глав государств находились вопросы углубления политико-дипломатического, торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного партнерства. В выступлениях был озвучен ряд стратегических инициатив, нацеленных на раскрытие огромного потенциала региона.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества, укреплению добрососедских связей и реализации совместных инфраструктурных проектов, отвечающих интересам устойчивого развития всего пространства Центральной Азии и Каспийского бассейна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость увеличения объемов внутрирегиональной торговли и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Президент Киргизии Садыр Жапаров акцентировал внимание на росте взаимного товаропотока и инвестиций, предложив создать единую электронную торговую площадку и развивать туристические маршруты по принципу «Одно путешествие – несколько стран».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон указал на необходимость усиления промышленной кооперации и более эффективного использования природно-ресурсного потенциала государств-участников для создания совместных производственных комплексов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул концепцию «Шесть экономик – один продукт», нацеленную на построение прочных производственных цепочек внутри региона, и предложил провести в 2027 году в Хиве масштабный бизнес-форум «Центральная Азия – Азербайджан».

По итогам плодотворных переговоров лидеры стран подписали Решение «О регламентирующих документах консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики» и приняли совместное заявление.

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