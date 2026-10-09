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09.10.26 08:37

Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров провели переговоры в Авазе

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития киргизско-туркменских отношений, охарактеризовав их как братские и стратегические.

В ходе беседы особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и энергетического партнерства, а также развитию транспортно-логистических связей. Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему взаимодействию и будут способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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