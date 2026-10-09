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09.10.26 08:15

В Авазе состоялась встреча глав Туркменистана и Таджикистана

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Главы обоих государств подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства. В ходе конструктивного диалога стороны детально обсудили широкий спектр вопросов, включая политический межгосударственный диалог, торгово-экономические связи, транспортно-логистическую и транзитную сферы, а также топливно-энергетическое сотрудничество.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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