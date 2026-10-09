|09.10.26 07:39
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Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев обсудили приоритеты сотрудничества
В Авазе прошла встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.
В центре внимания находились перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической, транспортной, транзитной, логистической, культурной и гуманитарной сферах. Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся Каспийского моря, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
Особое внимание уделено повестке 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии. Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень организации мероприятия и подчеркнул его значение для дальнейшего укрепления партнёрства между странами региона.
По итогам встречи главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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