|09.10.26 07:24
|
Президенты Туркменистана и Казахстана обсудили перспективные совместные проекты двух стран
В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры с удовлетворением отметили положительную динамику двустороннего взаимодействия по всему спектру стратегической повестки.
В ходе переговоров президенты предметно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей и обсудили перспективные совместные инициативы в ключевых отраслях — энергетике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей, а также согласованию графика предстоящих совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.
© TURKMENISTAN.RU, 2026