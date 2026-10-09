Президенты Туркменистана и Казахстана обсудили перспективные совместные проекты двух стран В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры с удовлетворением отметили положительную динамику двустороннего взаимодействия по всему спектру стратегической повестки. В ходе переговоров президенты предметно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых межгосударственных договоренностей и обсудили перспективные совместные инициативы в ключевых отраслях — энергетике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Особое внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей, а также согласованию графика предстоящих совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях. © TURKMENISTAN.RU, 2026