Туркменистан и Узбекистан подтвердили курс на стратегическое партнерство В Авазе состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе встречи состоялось подписание Договора о создании Высшего совета стратегического партнерства. Документ закладывает прочный институциональный фундамент для дальнейшего углубления политического диалога, вывода межгосударственных связей на качественно новую высоту и регулярной координации ключевых совместных проектов. Президенты дали высокую оценку позитивной динамике торгово-экономического взаимодействия, отметили устойчивый рост показателей взаимной торговли с начала года, а также роль приграничной торговой зоны «Шават — Дашогуз». В целях закрепления достигнутых результатов стороны подчеркнули стратегическую важность принятия плана мер по кратному увеличению объемов взаимного товарооборота и реализации Программы промышленной кооперации, охватывающей ключевые сферы — от энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства до управления водными ресурсами и укрепления прямого межрегионального диалога. © TURKMENISTAN.RU, 2026