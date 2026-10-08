В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В заседании приняли участие руководители внешнеполитических ведомств государств – участников Содружества, а также Генеральный секретарь СНГ.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также по основным направлениям взаимодействия в рамках СНГ. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития многопланового сотрудничества между государствами – участниками Содружества, укрепления внешнеполитической координации и совершенствования механизмов взаимодействия.

С учетом председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году участники рассмотрели актуальные вопросы деятельности Содружества и подвели предварительные итоги работы организации в текущем году. Отдельное внимание было уделено значению 35-летия СНГ, отмечаемого в 2026 году.

В рамках заседания также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, туризме, физической культуре и спорте, молодежном направлении, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Участники заседания подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и последовательном развитии взаимовыгодного сотрудничества между государствами – участниками СНГ.

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