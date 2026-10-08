На побережье Каспия состоялось заседание Межправительственного координационного совета по семеноводству СНГ В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ. В центре внимания участников – совершенствование сортоиспытания, внедрение передовых селекционных технологий, устойчивое развитие семенного фонда и укрепление продовольственной безопасности на пространстве СНГ. В своем выступлении заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов выразил искреннюю признательность руководству Туркменистана за высокий уровень организации форума в курортной зоне «Аваза» и традиционное гостеприимство. Участники заседания детально обсудили приоритеты современной селекции, адаптацию агрокультур к изменениям климата и согласовали планы межгосударственной специализации и взаимных поставок высококачественных семян и посадочного материала на 2027–2028 годы. © TURKMENISTAN.RU, 2026