|08.10.26 08:35
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На побережье Каспия состоялось заседание Межправительственного координационного совета по семеноводству СНГ
В национальной туристической зоне «Аваза» состоялось заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ. В центре внимания участников – совершенствование сортоиспытания, внедрение передовых селекционных технологий, устойчивое развитие семенного фонда и укрепление продовольственной безопасности на пространстве СНГ.
В своем выступлении заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов выразил искреннюю признательность руководству Туркменистана за высокий уровень организации форума в курортной зоне «Аваза» и традиционное гостеприимство.
Участники заседания детально обсудили приоритеты современной селекции, адаптацию агрокультур к изменениям климата и согласовали планы межгосударственной специализации и взаимных поставок высококачественных семян и посадочного материала на 2027–2028 годы.
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