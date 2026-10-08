В Авазе прошла международная конференция по всеобщему охвату услугами здравоохранения

В Авазе состоялась вторая международная конференция «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития», организованная Межпарламентской ассамблеей (МПА) СНГ, Меджлисом Туркменистана и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

Конференция состоялась в рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и объявленного в СНГ Года охраны здоровья под девизом «Согласованная политика и национальные стратегии». На пленарном заседании выступила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что проведение конференции в Туркменистане уже во второй раз закономерно: в стране традиционно большое внимание уделяется социальной политике, развитию медицинской науки, профилактике заболеваний и сохранению здоровья граждан.

С приветствием к участникам мероприятия обратилась Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова. Глава Меджлиса подчеркнула значение международного взаимодействия. В стране действует Национальная стратегия развития научно-медицинской дипломатии на 2026–2032 годы, ориентированная на развитие медицинской науки и расширение сотрудничества в сфере здравоохранения. По мнению спикера, решения и инициативы, выработанные на конференции, должны способствовать укреплению систем здравоохранения государств СНГ и расширению сотрудничества в этой сфере.

Исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Карин Капуано рассказала о результатах сотрудничества с Межпарламентской ассамблеей СНГ, начавшегося 10 лет назад.

В течение дня работа конференции продолжилась на трех тематических сессиях. Участники обсудили первичную медико-санитарную помощь как основу всеобщего охвата услугами здравоохранения, доступ к лекарственным средствам и вклад модельного законодательства, а также налоговую политику в интересах здоровья и устойчивое финансирование здравоохранения.

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