Состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с Валентиной Матвиенко

В Национальной туристической зоне «Аваза» национальный лидер туркменского народа, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, прибывшей в Туркменистан для участия в Международном диалоге женщин «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития».

Как отмечалось в ходе встречи, в настоящее время отношения между Туркменистаном и Российской Федерацией гармонично развиваются по различным направлениям. Страны расширяют плодотворный диалог в рамках ООН, СНГ и других международных структур.

В настоящее время политико-экономические отношения между двумя странами последовательно развиваются, в том числе по линии министерств и ведомств. Одним из важных направлений международного сотрудничества являются межпарламентские связи, способствующие обмену опытом и поддержанию конструктивного диалога между законодательными органами.

В данной связи была выражена уверенность в том, что масштабные международные мероприятия, проводимые на побережье Каспийского моря, придадут мощный импульс дальнейшему развитию продуктивных отношений. В частности, были высказаны пожелания успеха работе Международного диалога женщин «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития».

В завершение встречи национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко пожелали друг другу крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам Туркменистана и России – процветания и благополучия.

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