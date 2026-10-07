|07.10.26 10:09
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В Туркменистане проходит международный диалог женщин «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития»
В национальной туристической зоне «Аваза» проходит заседание международного диалога женщин «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития». Мероприятие собрало представителей законодательных органов, дипломатических миссий, международных организаций и экспертных сообществ.
Повестка дня охватывает ключевые аспекты глобальной программы «Женщины, мир и безопасность», участие женщин в превентивной дипломатии, а также реализацию Целей устойчивого развития ООН. Участники дискуссий рассматривают правовые механизмы, обеспечивающие равные возможности в государственном управлении, социально-экономической сфере и миротворческих процессах.
Проведение встречи отражает последовательную политику Туркменистана по совершенствованию национального законодательства в сфере гендерного равенства и выполнению принятых международных обязательств. Страна регулярно выступает организатором диалоговых площадок, способствующих межгосударственному обмену опытом и укреплению доверия в регионе.
Итоговые рекомендации и предложения участников форума будут направлены на дальнейшее расширение правовой защиты женщин, их активное вовлечение в международное сотрудничество и продвижение устойчивых мирных инициатив.
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