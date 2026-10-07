|07.10.26 09:00
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Президент Туркменистана поздравил президента Российской Федерации
Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю дня рождения.
Глава государства с большим удовлетворением отметил последовательное развитие отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.
«Мы в Туркменистане высоко ценим Ваше внимание к укреплению дружбы между нашими странами, а также личный вклад в последовательное расширение стратегического партнёрства», – подчеркнул президент Туркменистана, выразив убежденность в том, что совместными усилиями туркменско-российские межгосударственные связи будут и далее укрепляться на благо двух народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, президент Сердар Бердымухамедов выразил президенту Владимиру Путину искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Российской Федерации – благополучия и процветания.
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