В Туркменистане отмечен общенациональный День памяти. Он приурочен к годовщине разрушительного Ашхабадского землетрясения 1948 года. Но в этот скорбный день вспоминают не только о жертвах землетрясения, но и обо всех соотечественниках, погибших в боях за Родину и павших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Ашхабадское землетрясение вошло в историю человечества как одно из самых разрушительных событий XX века. Катастрофа внезапно обрушилась на город в ночь с 5 на 6 октября. По оценкам специалистов, было разрушено до 98 процентов жилых домов и административных зданий, а количество человеческих жертв измерялось десятками тысяч. За считанные мгновения красивый и процветающий город и окрестные селения были разрушены. Сохранение памяти о героях и жертвах важно для исторической правды и позволяет сохранить национальную память и достоинство граждан страны.

В этот день в Мемориальном комплексе в Ашхабаде, а также во всех городах и селах Туркменистана проходят поминальные мероприятия. Ашхабадцы приходят к мемориальному комплексу, чтобы почтить память жертв октябрьской трагедии, отдать дань уважения тем, кто поднимал столицу из руин, и возложить цветы к монументам.

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