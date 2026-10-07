Сборная Туркменистана выиграла командный зачет в боевом самбо на молодежном первенстве мира

Сборная Туркменистана заняла первое место в командном зачете по боевому самбо среди юниоров на молодежном первенстве мира в греческих Салониках. Туркменские спортсмены завоевали шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Второе место в этой дисциплине заняла сборная России (две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали, всего пять). Третьей стала Грузия (одно золото и две бронзы). Золотые медали для Туркменистана завоевали Алихан Айдогдыев (до 58 кг), Ислам Хемраев (до 71 кг) и Мяликберды Бегиев (свыше 98 кг). Серебряными призерами стали Расул Джабраилов (до 64 кг) и Велмырат Непесов (до 88 кг). Бронзовую награду в весе до 79 кг получил Доврангельды Какабаев.

Как сообщила Международная федерация самбо, российские спортсмены выиграли общекомандное первенство с учетом всех дисциплин, кроме боевого самбо среди юниоров. В этой дисциплине сильнейшей стала сборная Туркменистана.

Молодежное первенство мира установило рекорд по числу участников: на ковры вышли 713 самбистов из 40 стран, это наибольшее количество за всю историю соревнований. Было разыграно 55 комплектов наград, медали завоевали представители 25 стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2026