Туркменская Аваза готова к приему представительных делегаций

В рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году с 7 по 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдут международные мероприятия. Главным событием станет заседание Совета глав государств СНГ 9 октября.

Заседание пройдёт под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В нем примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Как ранее заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в заседании планирует принять участие и президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Участники обсудят сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах, подведут итоги работы Содружества в текущем году и определят задачи на перспективу.

7 октября в «Авазе» запланировано проведение международного диалога «Содействие устойчивому развитию и повышению роли женщин», семинара Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ по здравоохранению, заседания телерадиовещателей СНГ и международной конференции «Демографические процессы и устойчивое развитие: задачи современности и международный опыт».

Здесь также состоится встреча на высоком уровне стран Центральной Азии по рациональному использованию водных ресурсов бассейнов Амударьи и Сырдарьи, заседание по вопросам семеноводства, заседание Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ, стран Центральной Азии и Азербайджана, встреча рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

8 октября состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В этот день также пройдут фестиваль национальных кухонь государств-участников СНГ и Ирана.

9 октября, помимо заседания Совета глав государств СНГ, состоятся Каспийский экологический саммит и выставка государств – участников СНГ и Ирана на выставочной площадке спортивного комплекса «Аваза».

© TURKMENISTAN.RU, 2026