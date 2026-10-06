|06.10.26 07:26
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 10 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 10 сделок на общую сумму свыше 9 миллионов 509 тысяч долларов США.
Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Кыргызстана закупили хлопок-волокно и ткань хлопчатобумажную.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели мазут топочный малосернистый и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 641 миллиона 167 тысяч манатов.
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