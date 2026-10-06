На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 10 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 10 сделок на общую сумму свыше 9 миллионов 509 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Кыргызстана закупили хлопок-волокно и ткань хлопчатобумажную. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели мазут топочный малосернистый и пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила более 641 миллиона 167 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026