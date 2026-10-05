Делегация Туркменистана приняла участие в конгрессе ООН по предупреждению преступности

В Абу-Даби прошел конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Форум, проводимый раз в пять лет, объединил представителей из десятков стран мира, включая министров юстиции и внутренних дел. В работе конгресса приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем генерального прокурора Туркменистана.

Выступая в рамках сегмента высокого уровня, представитель Туркменистана отметил, что национальная политика его страны строится на верховенстве закона и приоритете предупреждения преступности. Было подчеркнуто, что Генеральная прокуратура Туркменистана является центральным органом по противодействию торговле людьми и коррупции, а также по международной правовой помощи по уголовным делам. Были представлены утвержденные президентом Туркменистана национальные планы действий по противодействию торговле людьми и коррупции на 2025-2029 годы.

Отдельное внимание было уделено модернизации уголовного законодательства и противодействию преступлениям в цифровой среде. Глава делегации подтвердил приверженность Туркменистана конвенциям ООН против транснациональной организованной преступности и против коррупции.

Главным итогом конгресса стало принятие декларации, определяющей приоритеты международного сотрудничества в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия на ближайшие пять лет. Документ охватывает противодействие организованной преступности и киберпреступности, ответственное использование искусственного интеллекта, защиту потерпевших, возвращение активов и борьбу с коррупцией.

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