Экономика Туркменистана сохраняет темпы устойчивого роста

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития страны за девять месяцев текущего года.

На заседании были оглашены данные по макроэкономическим показателям национальной экономики. Так, за январь–сентябрь темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) Туркменистана составил 6,3 процента.

Вместе с тем, высокая динамика развития зафиксирована во всех ключевых отраслях. В транспортно-коммуникационном секторе - 10,4 процента, торговле - 8,4 процента, сфере услуг - 8,4 процента, строительстве - 6,7 процента, сельском хозяйстве - 4,1 процента, в промышленном комплексе 3 процента.

В целом объем выпуска продукции за отчетный период увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об устойчивом росте производственных показателей во всех секторах экономики.

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