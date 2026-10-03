Посольство РФ в Туркменистане поздравило коллектив Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин направил поздравительное послание коллективу и руководству Государственного русского драматического театра имени А. С. Пушкина по случаю столетия с момента создания первого театра в истории туркменского искусства.

В поздравлении, в частности, отмечается, что вековая летопись театра неразрывно связана с историей Ашхабада и Туркменистана. На протяжении века эта сцена остается местом сопряжения русской театральной школы, туркменских традиций и мировой драматургии. А выбор великого поэта и писателя А. С. Пушкина в качестве покровителя театра оказался глубоко символичным. Его наследие, основанное на силе русского слова и обращенное к универсальным человеческим темам, стало естественной частью многонационального культурного наследия Туркменистана.

Руководитель российской дипмиссии подчеркнул, что театральное искусство стало для России и Туркменистана естественным пространством для профессионального общения, обмена опытом и продвижения русского языка и литературы. Регулярно проходящие гастроли и творческие встречи позволяют сохранять накопленное наследие и одновременно формировать новые направления сотрудничества.

За вековой историей театра стоят сотни людей – актеры и режиссеры, драматурги и художники, музыканты и педагоги, а также технические специалисты. Именно благодаря их таланту, мастерству и преданности своему делу Пушкинский театр в Ашхабаде сохранил свое имя и значение, пройдя через смену эпох и поколений.

Посольство Российской Федерации выразило искреннюю признательность ветеранам сцены и нынешней труппе, пожелав коллективу театра вдохновения, профессионального роста, благодарной публики и достойного продолжения славных традиций!

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