В Ашхабаде открылся Инвестиционный форум Туркменистана 2026

Инвестиционный форум Туркменистана 2026 (TIF 2026) проходит в Ашхабаде. Двухдневное мероприятие собрало инвесторов, новаторов, представителей финансовых институтов, руководителей и лидеров отраслей. Организаторы называют форум одним из важнейших инвестиционных событий региона.

Форум организован Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана в партнерстве с компанией «Туркмен Конгресс». Открытие завершилось пленарной сессией «Инвестиционная активность — главный фактор динамического и устойчивого экономического развития».

Деловая программа включает переговорный раунд, сессии по подбору инвестиционных партнеров и семинары с представителями международных финансовых организаций и экспортно-кредитных агентств. Участники обсуждают крупные проекты в сферах инфраструктуры, промышленности, энергетики и технологий, получают возможность наладить контакты с представителями бизнеса, государственных органов и международных организаций.

© TURKMENISTAN.RU, 2026