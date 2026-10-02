Туркменистан озвучил мирные инициативы на общих дебатах генассамблеи ООН

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев выступил от имени страны на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН. С высокой трибуны он озвучил миролюбивые инициативы и предложения Туркменистана для глобального сообщества.

Все инициативы Туркменистана объединяет единая цель – укрепление мира и доверия, развитие равноправного сотрудничества и создание условий для достойного будущего нынешнего и последующих поколений.

Туркменистан и впредь берет на себя обязательство твердо следовать принципам постоянного нейтралитета, добрососедства, миролюбия и конструктивного взаимодействия, внося свой вклад в укрепление центральной роли ООН в международных делах.

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