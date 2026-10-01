Президент Туркменистана принял участие в открытии Ахалтекинского конного комплекса

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в церемонии открытия Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана на 1200 мест.

У входа в комплекс главу государства встречали члены правительства, руководители министерств и ведомств, представители СМИ, иностранные дипломаты, коневоды и гости. Здесь было организовано представление с участием мастеров искусства.

Комплекс расположен на юге Ашхабада, в предгорьях Копетдага. Сердар Бердымухамедов перерезал праздничную ленту перед входом в комплекс. В крытом манеже президент посмотрел показательные выступления спортсменов по конному спорту и конкуру. После этого он ознакомился с конюшнями и условиями содержания в них лошадей. Далее на открытом манеже конного комплекса глава государства наблюдал за показательными выступлениями группы национальных конных игр «Галкыныш».

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие и победил в праздничных скачках, приуроченных к 35-летию независимости Туркменистана. В состязаниях выступали жокеи от всех велаятов (областей), а также от городов Ашхабада и Аркадага. Гурбангулы Бердымухамедов скакал на коне по кличке Дагхан от города Аркадага.

© TURKMENISTAN.RU, 2026