На заседании Совета постпредов СНГ рассмотрена подготовка к мероприятиям в Туркменистане В Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Центральной темой заседания стала содержательная подготовка к предстоящим важнейшим событиям. Постпреды детально обсудили организационные вопросы проведения в Туркменистане заседаний Совета министров иностранных дел (7 октября) и Совета глав государств СНГ (9 октября). Кроме того, участники встречи рассмотрели итоги работы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ, сформировали проект повестки дня декабрьского заседания Совета глав правительств в Москве и назначили дату следующего заседания Совета постпредов на 27 октября. © TURKMENISTAN.RU, 2026