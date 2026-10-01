Туркменистан запустил электронные визы и онлайн-регистрацию для иностранцев

В Туркменистане упростили порядок въезда и пребывания для иностранных граждан. Государственная миграционная служба запустила два цифровых сервиса: систему электронных виз и портал онлайн-регистрации.

Презентация сервисов прошла в Государственной миграционной службе Туркменистана. В ней участвовали главы иностранных дипломатических миссий, а послы Туркменистана за рубежом подключились по видеосвязи. Первый сервис - виза на базе портала migration.gov.tm - позволяет запрашивать разрешение на въезд через интернет.

Второй - сайт rgstr.migration.gov.tm - перевел постановку на миграционный учет в цифровой формат. Теперь иностранные туристы, предприниматели и дипломаты могут подавать документы с любого устройства. Цифровизация миграционной системы сокращает время оформления документов и отменяет бумажную волокиту на границе.

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