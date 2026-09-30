В Ашхабаде прошло XVI заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В столице Туркменистана под председательством президента Сердара Бердымухамедова состоялось XVI заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства (МААК). В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, а также присвоены почетные звания Туркменистана членам ассоциации, внесшим весомый вклад в развитие ахалтекинского коневодства.

Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что в настоящее время ахалтекинские скакуны высоко почитаются, престиж и мировая слава их поднимаются на небывалую высоту. В течение года в стране, а также за рубежом проведен ряд коневодческих и конноспортивных мероприятий.

Также было отмечено, что под Ашхабадом состоится торжественное открытие модернизированного, полностью соответствующего современным требованиям Ахалтекинского конного комплекса, и что работа по увеличению поголовья ахалтекинцев и приумножению их славы во всем мире продолжится и впредь.

Глава государства подписал документы, подготовленные в целях дальнейшего совершенствования деятельности Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, а также о присвоении почетных званий гражданам Туркменистана и иностранных государств. В Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства были приняты новые члены – граждане Туркменистана и зарубежных государств.

Затем состоялась церемония присвоения почетных званий. Далее XVI заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства продолжилось. В ходе форума выступили руководитель Европейской ассоциации ахалтекинского коневодства Мариан Велтевреден, руководитель коневодческой компании «Daqing Huiyou Breeding Co., Ltd.» Лю Шуцин, частный коневод из Эстонской Республики, ветеринарный врач международного класса Каидо Пуусеппе, а также туркменские коневоды.

Очередное, XVII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства намечено провести в апреле 2027 года в Ашхабаде.

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