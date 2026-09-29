Делегация Туркменистана приняла участие в международных мероприятиях высокого уровня

Делегация Туркменистана приняла участие в ряде мероприятий высокого уровня, состоявшихся в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На заседании высокого уровня Группы друзей альянса цивилизаций ООН (UNAOC) туркменская сторона подчеркнула тесную взаимосвязь превентивной дипломатии, постоянного нейтралитета, международного права и межкультурного диалога. Особое внимание было уделено провозглашению 2028 года Годом международного права и готовности страны к дальнейшему взаимодействию с UNAOC.

В этот же день постоянный представитель Туркменистана при ООН выступил на заседании высокого уровня ООН по вопросам предупреждения пандемий, обеспечения готовности к ним и реагирования. Отмечено, что в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан продолжает укреплять национальную систему готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

В рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) постоянный представитель Туркменистана при ООН акцентировал внимание на необходимости практического наполнения регионального сотрудничества. В числе приоритетных направлений были обозначены развитие транспортно-транзитной взаимосвязанности, расширение торгово-экономического взаимодействия, укрепление энергетического сотрудничества и развитие партнерства между ОТГ и ООН.

Кроме того, постоянный представитель Туркменистана при ООН выступил на неформальном заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), где были обозначены практические приоритеты развития регионального взаимодействия. В ходе встречи также были отмечены перспективы сотрудничества в сфере туризма и культуры, включая выдвижение города Мары на статус туристической столицы ОЭС 2028 года.

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