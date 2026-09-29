На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 93 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было заключено 19 сделок на общую сумму 533 млн 356 тыс. манатов и 2 млн 821 тыс. долларов США. Предприниматели из ОАЭ приобрели густой экстракт солодкового корня производства Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Бизнесмены из Турции закупили хлопчатобумажную пряжу у местных предпринимателей. Компании из Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана приобрели полипропилен, прокаленный нефтяной кокс, базовые масла, а также рафинированное хлопковое масло. Для внутреннего рынка местные предприниматели закупили технический йод марки «А», полипропилен, первосортную пшеничную муку и хлопчатобумажную ткань. © TURKMENISTAN.RU, 2026