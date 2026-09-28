В Ашхабаде прошла церемония вручения разрешений на проживание

В Государственной миграционной службе в соответствии с постановлением президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония вручения разрешений на проживание в стране иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Туркменистана.

Церемония, организованная в дни празднования 35-летия независимости Туркменистана, стала ярким свидетельством того, что забота о человеке является ключевым приоритетом государственной политики.

Согласно постановлению президента, 146 иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории страны, было предоставлено разрешение на проживание в Туркменистане.

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