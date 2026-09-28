|28.09.26 08:49
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В Ашхабаде прошла церемония вручения разрешений на проживание
В Государственной миграционной службе в соответствии с постановлением президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония вручения разрешений на проживание в стране иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Туркменистана.
Церемония, организованная в дни празднования 35-летия независимости Туркменистана, стала ярким свидетельством того, что забота о человеке является ключевым приоритетом государственной политики.
Согласно постановлению президента, 146 иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории страны, было предоставлено разрешение на проживание в Туркменистане.
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