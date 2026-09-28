|28.09.26 07:24
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Праздничный фейерверк озарил небо над столицей Туркменистана
Вечером праздничного дня на площадке перед культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде состоялся концерт мастеров культуры и искусства Туркменистана, приуроченный к 35-летию независимости страны.
В программу концерта вошли выступления известных туркменских исполнителей, творческих коллективов и деятелей искусства, которые представили зрителям музыкальные и хореографические номера, посвященные главному государственному празднику страны.
По завершении концертной программы небо над вечерней столицей озарил праздничный фейерверк.
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