Праздничный фейерверк озарил небо над столицей Туркменистана Вечером праздничного дня на площадке перед культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде состоялся концерт мастеров культуры и искусства Туркменистана, приуроченный к 35-летию независимости страны. В программу концерта вошли выступления известных туркменских исполнителей, творческих коллективов и деятелей искусства, которые представили зрителям музыкальные и хореографические номера, посвященные главному государственному празднику страны. По завершении концертной программы небо над вечерней столицей озарил праздничный фейерверк. © TURKMENISTAN.RU, 2026