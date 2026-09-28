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28.09.26 07:24

Праздничный фейерверк озарил небо над столицей Туркменистана

Вечером праздничного дня на площадке перед культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде состоялся концерт мастеров культуры и искусства Туркменистана, приуроченный к 35-летию независимости страны.

В программу концерта вошли выступления известных туркменских исполнителей, творческих коллективов и деятелей искусства, которые представили зрителям музыкальные и хореографические номера, посвященные главному государственному празднику страны.

По завершении концертной программы небо над вечерней столицей озарил праздничный фейерверк.

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