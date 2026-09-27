В Ашхабаде проходят торжества в честь 35-летия независимости страны

В Ашхабаде проходит празднование 35-й годовщины независимости Туркменистана. Торжества начались у 118-метрового монумента Независимости, где к мемориалу возложил венок президент страны Сердар Бердымухамедов.

Всего в торжественном возложении цветов приняли участие более 10 тысяч человек. В их числе - военнослужащие силовых структур, члены правительства, депутаты, старейшины и иностранные дипломаты и многочисленные гости столицы. После исполнения государственного гимна президент страны возложил венок к подножию комплекса.

Центральным событием торжеств в честь Дня независимости Туркменистана по традиции стал грандиозный парад у комплекса Государственной трибуны.

Это ежегодное мероприятие является символом единства нации и яркой демонстрацией достижений страны. Торжественное шествие открыл военный парад. Была продемонстрирована разнообразная современная техника, стоящая на страже мира. Особым украшением парада стало участие конных подразделений. Легендарные ахалтекинские скакуны – бесценное достояние туркменского народа и верные спутники защитников Родины.

Вслед за военными по главной площади прошли колонны трудящихся, представляющих города Ашхабад, Аркадаг, пять областей страны, а также все отрасли национальной экономики. Красочно оформленные гражданские колонны символически отразили все ключевые сферы жизнедеятельности государства и его впечатляющие успехи.

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