В Ашхабаде прошел праздничный концерт

В Конгресс-центре Ашхабада в присутствии президента Сердара Бердымухамедова состоялся праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Туркменистана.

Почетными гостями торжества стали также депутаты Меджлиса, руководители аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, представители министерств, отраслевых ведомств, научной и творческой интеллигенции, высших учебных заведений, средств массовой информации, всех велаятов страны, а также многочисленные зарубежные гости, приехавшие в Ашхабад для участия в праздничных торжествах.

В концертную программу вошли патриотические и лирические песни, музыкальные композиции, танцевальные номера в исполнении мастеров искусств Туркменистана и детских творческих коллективов. В ходе концерта воспевались успехи и достижения страны, достигнутые за годы независимости. В праздничном концерте нашли отражение самобытность современного туркменского искусства, многогранность его жанров и преемственность традиций.

В концертной программе также были исполнены лучшие музыкальные произведения народов мира. Украшением торжества стал зажигательный танец куштдепди, вызвавший всеобщее воодушевление.

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