Туркменистан участвовал в заседании Совета миграционных органов СНГ

Делегация Государственной миграционной службы Туркменистана во главе с заместителем председателя ведомства приняла участие в 30-м заседании Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, состоявшемся 24 сентября в Санкт-Петербурге.

Главным направлением работы профильного форума стало внедрение современных информационных технологий для контроля миграционных потоков и борьбы с нелегальной миграцией, включая применение биометрических систем и систем интеллектуального видеонаблюдения, а также перспективы создания единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства на пространстве Содружества.

Руководители миграционных ведомств рассмотрели вопросы заключения двусторонних соглашений об информационном взаимодействии, реадмиссии и подготовке кадров. В рамках заседания глава туркменской делегации осветил последовательную гуманитарную политику страны, проводимую под руководством президента Туркменистана, зафиксировав позитивный практический опыт национальной системы по регулированию миграционных процессов и активное партнерство с авторитетными международными организациями. По итогам встречи стороны согласовали проект плана работы совета на 2027 год, подтвердив приверженность углублению конструктивного взаимодействия.

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