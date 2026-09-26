В Туркменистане в честь юбилея независимости провели ралли-рейд

В Туркменистане прошли зрелищные соревнования по ралли-рейду на кубок Федерации автомобильного спорта, приуроченные к 35-летнему юбилею независимости государства. Участникам экстремальной гонки предстояло преодолеть 372-километровую трассу, которая пролегла через песчаные просторы Каракумов и захватила территории Ахалского и Марыйского велаятов (областей).

За победу в гонке боролись девять экипажей, представлявших разные ведомства: пять машин выступали от Федерации автоспорта, три автомобиля представляли региональные управления полиции Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, а еще один экипаж защищал цвета Министерства автомобильного транспорта.

По итогам упорной борьбы первое место и главный кубок соревнований завоевал экипаж Федерации автомобильного спорта на автомобиле Nissan Patrol под руководством Максатмырата Данатарова. Второе место на пьедестале почета досталось экипажу на аналогичном внедорожнике Nissan Patrol под управлением Мейлиса Абдуллаева. Тройку лидеров замкнул экипаж из Управления полиции Ахалского велаята под командой пилота Чарыяра Чарыярова на надежном внедорожнике Toyota Hilux.

В завершение спортивного праздника всем триумфаторам и призерам торжественно вручили заслуженные награды и памятные почетные грамоты.

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