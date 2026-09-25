Президент Туркменистана подписал указ о переносе выходных дней в честь 35-летия независимости

Жители Туркменистана получат дополнительные возможности для комфортного отдыха и празднования 35-летнего юбилея независимости страны. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Согласно документу и в соответствии с Трудовым кодексом Туркменистана, 28 сентября (понедельник) объявлен нерабочим днем. Выходной день с 27 сентября (воскресенье) переносится на 29 сентября (вторник).

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе туркменистанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 26 по 29 сентября включительно. Исполнение указа предписано обеспечить всем учреждениям, предприятиям и организациям страны независимо от формы собственности.

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