В МИД Туркменистана состоялась церемония вручения государственных наград

В стенах Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения государственных наград сотрудникам дипломатической службы по случаю 35-й годовщины независимости Туркменистана.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов подчеркнул ответственную роль дипломатической службы Туркменистана в процессе реализации внешнеполитического курса страны. Затем был зачитан указ президента Туркменистана о награждении государственными наградами в ознаменование 35-й годовщины независимости Туркменистана. В торжественной обстановке дипломатам были вручены медали «За любовь к Отечеству».

Участники церемонии выразили признательность президенту Туркменистана за высокую оценку их труда и заверили, что и впредь будут добросовестно исполнять свои обязанности во имя дальнейшего развития независимого, нейтрального Туркменистана.

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