В Ашхабаде прошло очередное заседание Халк Маслахаты

Очередное заседание Халк Маслахаты – высшего представительного органа страны, действующего в соответствии с Конституцией Туркменистана и представляющего интересы народа, – прошло в Ашхабаде. Заседание состоялось во Дворце «Маслахат Кошги». Его возглавил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

В работе заседания приняли участие депутаты Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, почетные старейшины, представители общественных организаций, средств массовой информации и общественности страны. На повестке дня – вопросы, направленные на обеспечение благополучной жизни народа и дальнейшее социально-экономическое развитие Туркменистана.

Участники заседания подвели итоги достижений независимого Туркменистана за последние годы, а также обсудили мероприятия, приуроченные к юбилею независимости страны, и вопросы представления соотечественников к государственным наградам и почетным званиям. Предыдущее заседание Халк Маслахаты состоялось 19 сентября 2025 года в Ашхабаде.

Халк Маслахаты Туркменистана – высший представительный орган народной власти, созданный 21 января 2023 года. Его деятельность регулируется Конституционным законом «О Халк Маслахаты Туркменистана» и основывается на принципах демократии, гласности, справедливости, верховенства закона и учёта общественного мнения, выступая связующим звеном между государством и обществом.

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