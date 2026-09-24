Туркменистан принял участие во встрече Антитеррористического центра СНГ в Москве

Туркменистан принял участие в заседании постоянно действующего совещания при руководителе Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), которое прошло в Москве. Во встрече также принимали участие представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Как сообщается на сайте Исполкома СНГ, участники обменялись актуальными оценками обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму и прогнозами ее развития на пространстве СНГ. Отдельное внимание в повестке мероприятия уделено вопросам проведения в Республике Беларусь предстоящего Контртеррористического форума СНГ–ШОС, а также организации подготовки в 2027 году ежеквартального издаваемого бюллетеня АТЦ СНГ по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму.

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