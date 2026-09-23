Состоялся телефонный разговор президентов Туркменистана и России

Состоялся телефонный разговор между президентом Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Президент Российской Федерации тепло поздравил главу Туркменского государства с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности.

Владимир Путин также отметил большой вклад национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление межгосударственных отношений и передал ему добрые приветствия.

Выразив благодарность за поздравления, президент Туркменистана отметил, что воспринимает пожелания президента Владимира Путина как знак искреннего уважения и дружбы, и, пользуясь случаем, поздравил главу дружественного государства с успешно прошедшими выборами в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.

Сердар Бердымухамедов отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан. Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии и укреплении сотрудничества между парламентами Туркменистана и России. Как отмечалось в ходе телефонного разговора, Туркменистан придает большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией на основе принципов взаимного доверия и уважения.

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