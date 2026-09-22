Посол Евросоюза принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Европейского союза в Туркменистане Люком Девинем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Европейским союзом, а также актуальные вопросы взаимодействия. Особое внимание было уделено приоритетным позициям Туркменистана и Европейского союза в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также вопросам международной и региональной повестки дня.

Отдельно были рассмотрены организационные вопросы проведения совместных мероприятий и дальнейшего взаимодействия в рамках двустороннего диалога и международных площадок. Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и поддержании регулярных контактов по представляющим взаимный интерес вопросам.

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