На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 93 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 93 сделки на общую сумму свыше 9 миллионов 918 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Великобритании, Узбекистана, Турции закупили нефтяной кокс (производства ТКНПЗ), а также пряжу хлопчатобумажную и листовое стекло. Помимо этого, покупатели из Великобритании, ОАЭ, Турции, Казахстана приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму свыше 21 миллиона 248 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, пластиковые поддоны, полипропиленовые мешки и пленку, ковры ручной работы, хлопок-волокно на общую сумму свыше 105 миллионов манатов.

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