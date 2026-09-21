20 сентября на территории Туркменистана были проведены выборы в нижнюю плату российского парламента – Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В Туркменистане с 8:00 до 20:00 по местному времени работали избирательные участки, на которых граждане России могли реализовать свое конституционное право голоса.

Участки для голосования были организованы в пяти городах страны – Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашогузе. Первым свой голос на участке в Ашхабаде отдал глава дипломатической миссии России в Туркменистане Иван Волынкин.

Уже вечером 20 сентября были подведены итоги голосования, в котором приняли участие 585 российских граждан, проживающих или находящихся в Туркменистане. Российская дипломатическая миссия отметила высокую организацию процесса и теплую атмосферу на избирательных участках. Для граждан, впервые принимавших участие в выборах, были подготовлены памятные подарки, а для маломобильных избирателей организовали выездное голосование на дому по предварительным заявлениям.

В российском посольстве выразили признательность туркменской стороне за всестороннее содействие в проведении выборов, подчеркнув, что надежное организационное партнерство в очередной раз подтверждает стратегический характер отношений и глубокий уровень взаимопонимания между Ашхабадом и Москвой.

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