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20.09.26 08:24

В Ашхабаде состоялась конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В столичном Центре общественных организаций Туркменистана собрались делегаты со всех регионов страны и представители зарубежных диаспор для участия в очередной ежегодной конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

Участники возложили цветы к Монументу независимости Туркменистана. В фойе представили экспозицию национального наследия с музейными ценностями и работами мастеров прикладного искусства.  После исполнение государственного гимна исполнительный секретарь ассоциации Реджеп Базаров зачитал приветственное обращение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Делегаты заслушали отчет о проделанной работе и обсудили задачи организации.  

Представители зарубежных отделений из Германии, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции рассказали о поддержке соотечественников, сохранении родного языка и традиций за рубежом. Отличившимся членам ассоциации были вручены почетные грамоты. Участники форума направили благодарственное обращение к президенту Туркменистана.

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