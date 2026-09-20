|20.09.26 07:12
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Туркменские дизайнеры представили свои коллекции на выставке в Париже
В столице Франции проходила международная выставка моды, на которой туркменские мастера представили свои коллекции. Туркменские дизайнеры не только показали новые работы, но и отработали на практике современные стандарты презентации, позиционирования продукции и взаимодействия с зарубежными байерами.
Колоритный стенд участников из Туркменистана привлек внимание экспертов из Франции, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Японии, Греции, Замбии и Армении. Специалисты из ряда стран, включая Италию, уже заявили о готовности к коммерческому сотрудничеству.
Параллельно с выставочной программой для туркменских предпринимателей был организован ознакомительный тур. Делегация посетила профильные смотры, а также изучила работу независимых бутиков, крупных универмагов и магазинов масс-маркета. Это помогло изнутри увидеть организацию европейского ритейла, изучить актуальные текстильные тренды и новые технологии. Полученный практический опыт и новые контакты туркменские компании направят на повышение конкурентоспособности продукции и выход на новые международные площадки.
Участие в мероприятии было организовано Международным торговым центром в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским союзом. Проект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение делового климата и расширение торговли Туркменистана с мировыми партнерами.
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