Туркменские дизайнеры представили свои коллекции на выставке в Париже

В столице Франции проходила международная выставка моды, на которой туркменские мастера представили свои коллекции. Туркменские дизайнеры не только показали новые работы, но и отработали на практике современные стандарты презентации, позиционирования продукции и взаимодействия с зарубежными байерами.

Колоритный стенд участников из Туркменистана привлек внимание экспертов из Франции, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Японии, Греции, Замбии и Армении. Специалисты из ряда стран, включая Италию, уже заявили о готовности к коммерческому сотрудничеству.

Параллельно с выставочной программой для туркменских предпринимателей был организован ознакомительный тур. Делегация посетила профильные смотры, а также изучила работу независимых бутиков, крупных универмагов и магазинов масс-маркета. Это помогло изнутри увидеть организацию европейского ритейла, изучить актуальные текстильные тренды и новые технологии. Полученный практический опыт и новые контакты туркменские компании направят на повышение конкурентоспособности продукции и выход на новые международные площадки.

Участие в мероприятии было организовано Международным торговым центром в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским союзом. Проект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение делового климата и расширение торговли Туркменистана с мировыми партнерами.

© TURKMENISTAN.RU, 2026