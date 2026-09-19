Делегация Туркменистана принимает участие в Генеральной конференции МАГАТЭ

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Азатом Овезовым принимает участие в 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит в Вене.

Туркменская делегация подтвердила приверженность своей страны принципам ядерного нераспространения, ядерной и радиационной безопасности, а также мирному использованию ядерной науки и технологий. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере здравоохранения, в том числе в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также поддержке МАГАТЭ Международного научно-клинического онкологического центра в Ашхабаде.

Делегация также приняла участие в научном форуме МАГАТЭ «Лучи надежды: реализация потенциала онкологической помощи», посвященном расширению доступа к диагностике и лечению онкологических заболеваний посредством применения ядерной науки и технологий. Туркменистан также представил инициативу «Атомы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», направленную на расширение доступа к мирным применениям ядерной науки и технологий.

Делегация подтвердила готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению сотрудничества с МАГАТЭ и государствами-членами агентства.

© TURKMENISTAN.RU, 2026