В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный приоритетным позициям Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и сотрудничеству страны с региональными и международными организациями. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций и средств массовой информации.

В ходе брифинга были представлены основные подходы Туркменистана к актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также ключевые направления работы страны на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, были обозначены вопросы мира, безопасности и нейтралитета, устойчивого развития и транспорта, энергетики, климата и окружающей среды, гуманитарного сотрудничества, международного права и дальнейшего взаимодействия с ООН.

Особое внимание было уделено последовательному продвижению политики постоянного нейтралитета Туркменистана и развитию превентивной дипломатии. В этом контексте были представлены инициативы, направленные на укрепление международного доверия, предупреждение конфликтов, мирное разрешение споров и расширение многостороннего взаимодействия под эгидой ООН. Отдельный блок был посвящен международному экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями между ее участниками по актуальным вопросам, затронутым в ходе брифинга.

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