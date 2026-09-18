Глава Туркменистана принял участие в саммите «Центральная Азия - Республика Корея»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея» в Сеуле. Центральную Азию также представляли президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев; Республику Корея - президент Ли Чжэ Мен.

Повестка дня встречи в верхах включила широкий спектр вопросов, направленных на вывод взаимодействия в данном формате на уровень долгосрочного стратегического партнерства. В числе вынесенных на обсуждение аспектов сотрудничества – диверсификация транспортно-логистических коридоров на евразийском пространстве, обеспечение энергетической стабильности, наращивание промышленной кооперации, обмен высокими технологиями.

В диалоге «Центральная Азия – Республика Корея» особая роль отводится Туркменистану как одному из экономических и энергетических центров региона, как стране, зарекомендовавшей себя надежным партнером.

В своем выступлении президент Сердар Бердымухамедов осветил приоритеты совместной деятельности в рамках формата «Центральная Азия – Республика Корея», среди которых Туркменистан выделяет городское развитие и инфраструктуру, создание современной урбанистической среды. В ряду важных направлений сотрудничества президент Туркменистана также обозначил промышленность, сельское хозяйство, экологию, водную проблематику, здравоохранение, сферу услуг и туризм.

В ходе саммита главы центральноазиатских государств обсудили вопросы, касающиеся переработки сырьевых ресурсов с привлечением корейских технологий, совместного освоения месторождений, создания промышленных предприятий и транспортных коридоров, формирования логистических маршрутов, обеспечивающих странам региона выход на мировые рынки, реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровизации госуслуг.

По итогам встречи на высшем уровне принята Сеульская декларация первого саммита «Центральная Азия – Республика Корея».

© TURKMENISTAN.RU, 2026