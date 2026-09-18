Ашхабаде проходит выставка экономических достижений к 35-летию независимости Туркменистана

В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, посвященная к 35-й годовщине независимости. В церемонии открытия приняли участие руководители Меджлиса, члены правительства, главы министерств и ведомств, а также представители дипломатического корпуса и международных организаций.

Свои стенды на площадке выставочного центра представили государственные структуры и частный бизнес. Среди участников - государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», предприятия транспортного, строительного, химического и аграрного комплексов, банковский сектор и Союз промышленников и предпринимателей. Свои экспозиции на выставке развернули администрации Ашхабада, Аркадага и всех пяти велаятов (областей) Туркменистана.

Событием первого дня стали презентации инвестиционных проектов и продукции национальных производителей. На специальной площадке министерства, ведомства и частные компании проиллюстрировали показатели развития отраслей за 35 лет независимости. В экспозициях представлены новинки текстильной и пищевой промышленности, строительные материалы и цифровые разработки.

По итогам выставки организаторы подведут общие итоги и вручат дипломы участникам.

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