В Республике Корея прошел День культуры Туркменистана

В южнокорейском городе Кванджу на полях саммита «Центральная Азия – Республика Корея» и в рамках государственного визита президента Туркменистана в Республику Корея проведен День культуры Туркменистана.

Масштабное событие на площадках Национального центра азиатской культуры при Министерстве культуры, спорта и туризма Кореи призвано познакомить корейскую аудиторию с богатейшим историко-культурным наследием страны и выстроить долгосрочные каналы гуманитарного сотрудничества.

Хедлайнером программы стало торжественное подписание меморандума о взаимопонимании в сфере культурного обмена и сотрудничества между двумя странами. Документ скрепили подписями директор Национального центра азиатской культуры Ким Сан-вук и министр культуры Туркменистана Гурбанмырат Мырадалыев. Документ закладывает нормативно-правовую основу для проведения регулярных совместных исследовательских программ, выставочных проектов, гастролей мастеров искусств и совместного производства мультимедийного контента.

Центральной частью программы стала выставка традиционных ремесел и национальных символов Туркменистана. В экспозиции было представлено свыше 100 уникальных предметов, включая ювелирные украшения, ковры и ручные ковровые изделия, традиционную одежду, головные уборы и народные музыкальные инструменты. Специализированные экспозиционные разделы были посвящены ахалтекинским коням, собакам породы алабай, а также архитектурным памятникам страны.

В рамках культурного форума состоялась мировая премьера специального цифрового проекта, посвященного памятникам Туркменистана, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фильм снят с применением высокотехнологичного оборудования в рамках международной программы Азиатско-Тихоокеанского центра и детально рассказывает об уникальных объектах истории и архитектуры.

Завершил насыщенную программу праздничный концерт мастеров искусств Туркменистана: перед собравшейся многочисленной публикой выступили фольклорно-этнографический ансамбль, вокалисты и виртуозы игры на национальных инструментах, которые представили публике традиционные народные и эстрадные композиции.

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