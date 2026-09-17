В Академии госслужбы Туркменистана прошла научно-практическая конференция

В Академии государственной службы при президенте Туркменистана состоялась научно-практическая конференция на тему «Роль независимости Туркменистана в социально-экономическом и политико-правовом развитии нашей страны». Главной целью состоявшегося обмена мнениями стало научное обоснование растущего международного авторитета Туркменистана за годы независимости, эффективности политики нейтралитета, а также совершенствования национальной законодательной системы.

Конференция началась с масштабного пленарного заседания, на котором выступили герои Туркменистана и известные деятели правовой сферы, поделившиеся своими мнениями. После завершения пленарной части работа конференции продолжилась в секциях, где обсуждались тезисы, подготовленные высшими учебными заведениями, правоохранительными и отраслевыми органами управления.

В ходе работы трех тематических секций были проанализированы особенности национального развития государственной и правовой систем, а также роль государственных программ и инвестиций в устойчивое развитие национальной экономики в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Кроме того, в рамках направления «Национальная модель формирования гражданского общества в годы независимости» были выдвинуты новые результаты и предложения, определившие векторы дальнейшего развития страны.

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