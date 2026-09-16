В Сеуле состоялся туркменско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук и руководители ведущих компаний двух стран. Участники обсудили практику экономического партнерства и наметили перспективные проекты в высокотехнологичных отраслях, энергетике, инфраструктуре и электроэнергетике.

Стороны зафиксировали курс на расширение кооперации по ключевым направлениям. В энергетическом и нефтехимическом секторах акцент сделан на эффективном использовании богатых запасов природного газа для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью, включая производство удобрений и газохимию. В сфере водного и лесного хозяйства запланированы работы по модернизации водной инфраструктуры, включая проекты по модернизации Каракум-реки, и внедрению технологий интеллектуального управления ресурсами.

Кроме того, партнерство охватывает транспортно-логистический сектор и судостроение — от развития каспийских портов и совместного строительства судов до перехода на экологичный транспорт и умную логистику. Высокотехнологичный сегмент взаимодействия включает производство волоконно-оптических кабелей, стальных труб, техническое обслуживание газовых объектов и реализацию концепции «умных городов».

Практическим итогом форума стало подписание 14 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих управление водными ресурсами, телекоммуникации, транспорт, энергетическую инфраструктуру, металлургию и академические обмены между университетами двух стран. Правительство Южной Кореи подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку корейским компаниям для их участия в новых промышленных проектах на территории Туркменистана.

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